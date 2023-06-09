موسكو: مقتل 5 مدنيين في قصف أوكراني على خيرسون ودونيتسك

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين، في قصف أوكراني على مقاطعة خيرسون ومدينة دونيتسك.

وأوضحت سلطات مقاطعة خيرسون حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم /الجمعة/- أن القصف الأوكراني استهدف تجمعا لإجلاء المنكوبين؛ أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، مؤكدة مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات جراء الفيضانات عقب تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية من قبل قوات كييف.

وفي مدينة دونيتسك أفادت السلطات بمقتل 3 مدنيين جراء قصف لقوات كييف استهدف منطقة جورلوفكا شمال المدينة.