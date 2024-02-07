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ميتا تضع علامة “مائية” على صور “الذكاء”

7 فبراير 2024 - 2:31 صباحًا

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قررت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، البدء في تصنيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بوضع علامة مائية عليها، وذلك خلال الأشهر المقبلة مع بدء موسم الانتخابات حول العالم.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “theverge” التقني، أنها ستبدأ في معاقبة المستخدمين الذين لم يكشفوا عن حقيقة إنشاء مقطع فيديو أو مقطع صوتي واقعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ورفعها على منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ثريدز”.

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وكانت ميتا بدأت بالفعل تطبيق العلامة المائية “Imagined with AI” على الصور التي تم إنشاؤها باستخدام منشئ “Imagine AI” الخاص بها، إلا أن القرار سيسري أيضاً على الصور المولدة باستخدام أدوات توليد الصور الأخرى.

7 فبراير 2024 - 2:31 صباحًا
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