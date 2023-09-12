ميدان الهجن بالقصيم يستعرض مع الملاك المشاريع التطويرية لسباقات الهجن

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استعرض ميدان الهجن بالقصيم المشاريع التطويرية والمستقبلية التي تعزز من دور سباقات الهجن وتسهم في المحافظة على الموروث وتطوير الاقتصاد السعودي من خلال الارتقاء برياضة سباقات الهجن التي تتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير ميدان الهجن بالقصيم عبدالله البدراني، خلال اللقاء متابعة ودعم سمو أمير القصيم لسباقات الهجن بالمنطقة، إضافة إلى دعم مشروع ميدان الهجن الذي سيكون نقلة نوعية في رياضة الهجن وما يتضمنه من عناصر وخدمات تساعد على تطور هذه الرياضة العريقة، مشيرًا إلى أن الميدان يعمل على حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة.

وتطرق اللقاء إلى مشروع ميدان الهجن وعناصر المشروع والخدمات التي يقدمها لملاك الهجن، إضافة إلى مناقشة احتياجات ورغبات الملاك في المشاريع المستقبلية لميدان الهجن.