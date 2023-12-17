ميدان فروسية الأحساء يقيم حفل سباقه الثامن 1445هـ

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أقام ميدان فروسية الأحساء أمس، حفل سباقه الثامن لموسم 1445هـ، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والذي بلَغ 100 ألف ريال، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة.

وتكوّن السباق الذي شهد حضوراً كثيفاً من 9 أشواط، بلغت جوائزه 112500 ريال، وعدد الخيل المُسجلة فيه 136.

وتُوّج في الشوط الأول عن فئة مفتوح أفراس مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد “بطولتي” بقيادة الخيال متعب المريبض، وفي الشوط الثاني عن فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “هستور” للخيال مهدي الحبيل، وجاء الثالث فئة الخيل الرابحة 0-3 +4 (إنتاج سعودي) بتتويج الجواد “بذراعه” بقيادة الخيال فراس الصنيتان، والرابع فئة مفتوح الدرجات أفراس +4 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “هله” للخيال عبدالله الحميد، والخامس فئة مفتوح الدرجات مواليد 2020 (إنتاج سعودي ) تُوّج الجواد “المحقان” بقيادة الخيال عبدالعزيز الموسى.

وجاءت نتيجة الشوط السادس فئة مفتوح أفراس مواليد 2021 (إنتاج سعودي) بتتويج الجواد “احكام الجود” بقيادة الخيال مهدي الحبيل، و الشوط السابع فئة الخيل العربية +3 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “عدل العادلية” بقيادة الخيال خالد الرويشد، والثامن فئة مفتوح الدرجات +4 (إنتاج سعودي) تُوّج الجواد “ولد ناسكه” للخيال مهدي الحبيل.

واختتم الحفل في الشوط الإضافي التاسع الذي بلغت قيمته 12500 ريال، فئة الخيل الرابحة 0-3 +4 (إنتاج سعودي) حيث تُوّج فيها بالمركز الأول الجواد “لعيون ريان ” بقيادة الخيال عبدالله الحميد.