ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ 11 للموسم الحالي

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أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس، السباق الحادي عشر لكؤوس الداعمين للموسم الحالي ١٤٤٥هـ، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة ٢٠٠٠ متر، حيث فاز بالشوط الأول الجواد (سيف انيس) بقيادة الخيال مهدي الحبيل، وفاز بالشوط الثاني الجواد ( قرميد) بقيادة الخيال جعفر المرهون، وفاز بالشوط الثالث الجواد (منعاء) بقيادة الخيال مسعود العتيبي.

فيما فاز بالشوط الرابع الجواد (أبابيل عوام) بقيادة الخيال مهدي الحبيل، وفاز بالشوط الخامس الجواد ( راشقه ) بقيادة الخيال عبدالله الحميد.