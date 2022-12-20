ميزة من “واتساب” طال انتظارها.. وداعا للمواقف المحرجة

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دومًا ما يتعرض مستخدمو واتساب لمواقف محرجة عند إرسالهم رسائل بالخطأ إلى الآخرين، لكن التطبيق طرح اليوم ميزة جديدة لتفادي ذلك.

وتتيح واتساب، للمستخدمين حذف الرسائل التي يرسلونها إلى الآخرين لتختفي لديهم فقط، أو لدى الجميع بحيث لا تُرى إن حُذفت قبل أن يراها الطرف الآخر.

وقد يحتاج بعض المستخدمين إلى التراجع عن إرسال رسالة، ولكنهم يضغطون بالخطأً على خيار “الحذف لدي”، الأمر الذي لا يسمح لهم بحذفها لدى الجميع بعد أن تحذف من عندهم. لذا تأتي الميزة الجديدة لإنقاذ أولئك من الإحراج المحتمل بسبب حذف رسالة عن طريق الخطأ لديهم فقط.

إصلاح أزمة “الحذف لي فقط”

وطرح تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ميزة جديدة لمستخدميه بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجًا لمرسلها ؛ حيث ستمنح الميزة الفرصة للمستخدمين للتراجع عن خيار “الحذف من أجلي” لخيار “الحذف العرضي”، ليتم حذفها عند الطرف الآخر، أو جميع أعضاء جروب واتساب.

وعالج التطبيق الشهير مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يومياً، وهي أنهم يختارون بالخطأ “حذف لي” فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة أرسلت بالخطأ.

والميزة الجديدة التي أطلقها “واتساب” تدعى “الحذف العرضي”، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلا من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة “Undo”، وفقا لموقع “munsifdaily”.

وتمثل ميزة “الحذف العرضي” طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق “واتساب” على هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

انتهاء صلاحية قراءة الرسالة

كما يعمل تطبيق “واتسآب” حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة مصورة للشاشة، بحسب ما ذكره موقع “وابيتا إنفو”.