ميمونة آل خليل أميناً عاماً لمجلس شؤون الأسرة

المناطق_الرياض

باشرت سعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل اليوم الأحد مهام عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة .

يأتي ذلك في إطار دعم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لمسيرة عمل المجلس ، ونظير ما تمتلكه د. ميمونة من سيرة زاخرة بالإنجازات والخبرات في المجالات الأكاديمية والإدارية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة جورج تاون ، وعملت أستاذًا مساعداً بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، إلى جانب كونها مستشارة لمعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن , حيث شغلت منصب مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بالجامعة.

وبهذه المناسبة، قدمت سعادة الدكتورة ميمونة شكرها وتقديرها لمعالي رئيس المجلس على هذه الثقة ، مؤكدةً على أهمية العمل وفق ما تتطلّع إليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع ، سائلة الله – عز وجل – العون والتوفيق في أداء مهامها ، وأوضحت أن هذه الثقة محفّز لاستمرار عمليات تطوير منظومة أداء المجلس من خلال مسارات عمله ومستهدفاته ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة المعزّزة لدور الأسرة وتنظيم كافة الجهود والمبادرات الحكومية والأهلية الخاصة بالأسرة ومتابعة تنفيذها ، إضافة لتعزيز منهجه التكاملي مع كافة المؤسسات بما يضمن تمكين الأسرة ومشاركتها بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.