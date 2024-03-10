“مَصْرِف الرَّاجحي” يوقِّع اتفاقيةَ شَرَاكَة استراتيجية مع “ولاء بلس”

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وَقَّعَ برنامجُ الولاء “مكافأة” في “مصرف الراجحي” اتفاقيةَ شراكة مع برنامج “ولاء ون”، التابع لشركة “ولاء بلس”؛ لتقديم خدماتٍ لعملاء برنامج مكافأة، مما سيمنحهم القدرةَ على اكتساب 5 نقاط مكافأة مقابل كل ريال سعودي واحد عند شحن محفظة “ولاء ون” باستخدام طرق الدفع (آبل باي، والبطاقات البنكية).

وسيكون بمقدور العملاء شحن محفظة “ولاء ون” باستخدام نقاط المكافأة المُكْتَسَبَة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالله الجبر، رئيس مجموعة التسويق وتجربة العميل في مصرف الراجحي: “إن المصرف والشركات التابعة له مستمرون في عَقْدِ الشراكات المميزة؛ من أجل توفير خيارات أكثر لعملائنا، ونحن في مصرف الراجحي سعداء بانضمام (ولاء بلس) لقائمة شركائنا”.

وعبَّر ريان جميل، الرئيس التنفيذي لشركة ولاء بلس، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الراجحي الرائد في الخدمات المصرفية، وقال: “نحن سعداء بانضمام مصرف الراجحي لقائمة عملائنا، التي تضم أكثر من 3000 قصة نجاح”.

وتُعَدُّ “ولاء ون” منصة رقمية تمكِّن الشركات والعلامات التجارية من تفعيل برامج الولاء والمكافآت لعملائها، وتسمح للعملاء بجَمْع النقاط في محفظة رقمية واحدة واستبدالها بمزايا خاصة، مثل العروض والخصومات والقسائم الشرائية.