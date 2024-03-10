مُحافظ الأحساء يتوّج الفائزين بجمال الخيل العربية الأصيلة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، توَّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس، الفائزين في مهرجان الشرقية الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي أقيم على أرض قلعة أمانة الأحساء، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بشراكة مع محافظة الأحساء وأمانة الأحساء، والغرفة، وبمشاركة 207 جوادين يمثلون عددًا من دول العالم.

وتنافس الجياد على ألقاب المهرجان العالمي الذي يحمل تصنيفًا عاليًا لبطولات جمال الخيل العربية، وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو، وهي المنظمة المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة.

وبيَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أن المملكة تحتضن الكثير من الخيل العربية، وربما هناك نصيب وافر من ملاك تلك الخيول في الأحساء، ونحن نسعى لدعم الجميع في ازدهار هذه الموروث العريق، والذي نتوقع نموه في قادم الأيام في ظل الاهتمام الكبير من قبل أبناء المملكة بالفروسية.

وثمن سموه، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، لهذا المهرجان الدولي، مقدماً شكره لكافة المنظمين والداعمين للمهرجان، لما قدم من مستوى مشرف وجميل.

من جانبه أعرب مدير اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور لؤي الهاشم، عن شكره وتقديره، لسمو محافظ الأحساء على حضوره وتشريفه، وعلى الدعم غير المحدود لرياضة الفروسية في الأحساء والعناية بالخيل العربية الأصيلة، سعيًا لتصبح المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجها، كما قدم شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة والمشاركة وعلى رأسها مقام محافظة الأحساء وأمانة الأحساء ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ولكافة اللجان من شباب الأحساء على حسن التنظيم طوال فترة المهرجان التي امتد 3 أيام.