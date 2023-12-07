مُحافظ وادي الدواسر يتفقد طريق الدائري الشمالي وتقاطعاته

المناطق_فالح الدوسري

قام محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بجولة تفقدية أمس على الأعمال الإنشائية لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية وانسيابيتها في عدد من المحاور والتقاطعات الرئيسة في محافظة وادي الدواسر، يرافقه وكيل المحافظة صالح بن سيف الرافع، ومُدير فرع وزارة النقل بوادي الدواسر المهندس فهد بن سعيد اللويمي ومُدير مشروع المجموعة الثامنة في منطقة الرياض من شركة العيوني .

حيث بدأت الجولة بافتتاح جسر تقاطع طريق رنية – وادي الدواسر – منطقة عسير، والذي سيسهل الكثير على المسافرين والعابرين والحجاج والمعتمرين حيث يربط بين مناطق الرياض وعسير ومكة المكرمة.

كما شملت الجولة التفقدية الوقوف على مشروع المحول الدائري الشمالي والذي يبلغ طوله 53 كيلو متر، بوصفه أحد أهم المشروعات الحيوية لتحرير الحركة المرورية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، حيث تم إنجاز ما نسبته 75% من المشروع ، أطلع المحافظ ومرافقيه على أعمال الطريق من بدايته من التقاطع الجنوبي ومرورا بالطريق كاملا حتى اعمال الجسر بالتقاطع الشرقي الذي يربط طريق المحول الشمالي مع طريق الرياض- عسير من جهة الشرق.

ووجه محافظ وادي الدواسر في نهاية الجولة الإدارة المعنية بتلك المشروعات،والمقاولين المنفذين بتسريع وتيرة الإنجاز مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مبيناً أن هذه الجولة تأتي انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض- حفظهما الله- بمتابعة المشاريع التي تنفذ لخدمة المواطنين والمقيمين في مدن ومحافظات المنطقة.

من جهته أوضح مُدير مكتب فرع وزارة النقل بالمحافظة المهندس فهد بن سعيد اللويمي أن التقاطع الذي يربط طريق المحول الشمالي مع طريق الرياض – خميس مشيط ، شرق المحافظة يتوقع أن ينتهي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، مُشيداً باهتمام مدير عام فرع النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض المهندس مطلق الشراري بتلك المشاريع الحيوية، ومتابعته المستمرة لوتيرة إنجاز المحول الشمالي .