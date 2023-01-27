مُذكرات مايك بومبيو: ولي العهد السعودي رجل إصلاحي (فيديو)

تحدث تقرير إخباري عبر قناة MBC، عبر برنامج في الأسبوع الذي يُعرض كل جمعة، عن كتاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، الذي أشار إلى العــلاقات مع المــملكة العربيــة السعودية.

ووفقًا للتقرير، قال بومبيو، أن علاقته مع المملكة العربية السعودية، كانت بالفعل تــــستفز وسائل الإعلام الأمريكية، مُشيرًا أنها جعلت الإعلام إكثر جنونًا من نباتي في مسلخ لحوم، هي علاقتنـا مع السعودية”.

وحول ذلك، أوضح أنه عندما كلفه الرئيس ترامب بالذهاب إلى السعودية، في أكتـــوبر 2018، مُستفيضًا في حديثه عن المملكة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي وسيثبت أنه أهم قادة عصره، وأن العلاقة التاريخية بين السعودية مهمة للغاية”.

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