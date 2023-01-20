مُنافس الهلال.. صفقة عالمية ومكافآت مالية للأهلي استعدادًا لمونديال الأندية

أصبحت بطولة كأس العالم للأندية، على بعد أيام حيث يُشارك الهلال في الحدث الرياضي بصفته ممثلًا عن قارة آسيا، فيما يُعاد الأهلي المصري أبرز منافسيه.

وكشفت تقارير صحفية، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، وعد لاعبيه بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومقدمات عقود الجدد قبل كأس العالم للأندية، لرفع المعنويات قبل انطلاق الحدث.

وأضافت، أن مارسيل كولر المدير الفني رفض الاستغناء عن أي لاعب آخر بعد خروج لاعبين للاعارة لصفوف سموحة والاتحاد السكندري، في ظل كثرة البطولات لنهاية الموسم.

كما أعلن كولر أنه متمسك بكل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وتوافر اللاعبين لا يشعر الجماهير بالقلق، خصوصا في ظل وجود عناصر مميزة، والمدرب السويسري أغلق الباب أمام اعارة أي لاعب آخر.

وأشارت تقارير، أن الغاني عبدالعزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، متمسك بالانتقال للنادي الأهلي خلال شهر يناير الجاري، خاصة أن جميع الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب بعد تدخل اللجنة الطبية بالنادي الأحمر برئاسة محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.

وأكملت، أن يعقوبو لاعب سليم 100%، واللجنة الطبية برئاسة محمد شوقي تدخلت في الصفقة، مع أحمد ابوعبلة، طبيب الفريق، وكذلك أطباء في المستشفيات المتخصصة، اللاعب أجرى جميع النتائج والفحوصات المطلوبة.

ويوجد مفاوضات بين الأهلي وريو آفي، ولكن سيتم ضمه على سبيل الاعارة، وأن يكون على سبيل “الاختبار الطبي” وليس الفني، وسيتم تفعيل بند الشراء حال إثبات ذاته، وبعدها يتم دفع الـ2.5 مليون دولار، قيمة الصفقة للنادي البرتغالي.