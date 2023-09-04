نائبِ أمير الرياض يرعى حفلَ الزواج الجماعي الثاني عشر لجمعية “حركية”

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة الرياض،مساء اليوم,حفلَ الزواج الجماعي الثاني عشر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية،وذلك بقاعة الخزامى في مدينة الرياض.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع،كلمة رحَّب فيها بسموِّ نائب أمير منطقة الرياض،مثمناً رعاية سموِّه الحفل.

وأفاد أن الجمعية أسهمت في تأسيس ألفي أسرة منذ انطلاق برنامج الزواج الجماعي على مدى اثني عشر عاماً، وتبنَّت منذ انطلاقها مجموعة من البرامج أبرزها (برنامج المساعدة على الإنجاب،وبرنامج حملات الحج والعمرة،وبرنامج النقل،الذي نفَّذ 85 ألف رحلة نقل للمحتاجين، وبرنامج صيانة المراسي بالورش الثابتة والمتنقلة، وبرنامج تقديم الأجهزة التعويضية).

وأشار إلى أنه من ضمن البرامج،التي تبنتها الجمعية (توزيع المساعدات النقدية، والسلال الغذائية،والأضاحي وملابس العيد، وتسديد فواتير الماء والكهرباء وإيجار المساكن،وتفريج الكربات).

ولفت النظر إلى أن الجمعية عقدت اتفاقًا مع وزارة الإسكان على تخصيص وحدات سكنية لمنسوبيها ضمن مشاريع الوزارة السكنية،إذ تم استلام 72 وحدة سكنية في المرحلة الاولى،إلى جانب عقد العديد من الاتفاقيات النوعية التي تصب في صالح منسوبي الجمعية،مضيفاً أن “حركية” بصدد افتتاح عدة أفرع لها في مختلف مناطق المملكة.

بعد ذلك قُدمت لوحة فنية من أبناء وأعضاء الجمعية بعنوان (لوحة المجد السعودي)،ثم زفة العرسان.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ نائبِ أميرِ منطقة الرياض،رعاةَ الحفل،ثم شارك سموُّه في العرضة السعودية.