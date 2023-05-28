نائب أمير الحدود الشمالية يزورُ مهرجانَ السمن الدَّوْلِي الأول ‏

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زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة الحدود الشمالية،اليوم ، مهرجانَ السمن الدولي الأول بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته التجريبية،الذي يقام بإشراف إمارة المنطقة وتنظيم فرع وزارة “البيئة”، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية المتخصصة بالألبان ومشتقاته .

واطلع سموُّه على أجنحة المهرجان ومعرض السمن والإنتاج الأسري والتجاري، والصناعات التحويلية،وركن التحضير، وركن الطباخ الصغير.

ويهدف المهرجان – الذي يستمر ٦ أيام – في “النسخة التجريبية” إلى إبراز الحدود الشمالية والتعريف بها وبمقوماتها المختلفة، بالإضافة إلى توفير منافذ بيع إلكترونية متعددة، وفرص عمل متنوعة للشباب من المجتمع المحلي ، وتوعية المزارع والمستهلك بالثروة الزراعية الحيوانية وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها بصورة صحيحة ، وإبراز الإنتاج الأسري تسويقه،وتحقيق الاستدامة.