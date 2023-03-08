نائب أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية.

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نبذة عن مشاريع “مدن” والخطط المستقبلية بمنطقة الرياض والبرامج الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة، وتمكين دور المرأة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.