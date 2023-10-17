نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض علي بن راشد الهزاني، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه، على عرض عن إنجازات النادي المحققة مؤخراً، وفوزه بالمركز الأول في بطولة دوري العاب القوى للصم على مستوى المملكة لهذا العام 2023.

واستمع سمو نائب أمير منطقة الرياض، إلى شرح عن جهود النادي في الاعتناء بهذه الفئة الغالية، وما يقدمه من مناشط تعليمية ورياضية في سبيل دعمها.

وهنأ سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مجلس إدارة النادي بهذا الانجاز الرياضي على مستوى المملكة، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

حضر اللقاء، مدير فرع وزارة الرياضة بالرياض يحيى القرني.