نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة “يوم لهيئة حقوق الإنسان”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مقر الإمارة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة “يوم لهيئة حقوق الإنسان”، بحضور مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة نوال البواردي.

وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة على حقوق الإنسان تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه في جميع مناحي الحياة.

من جهتها أوضحت البواردي أن المبادرة انطلقت تماشياً مع أهداف الهيئة التي تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، بتكاتف الجهات وتعاونها، وذلك على عدة مراحل.

وبينت أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التي اشتملت على 23 جهة حكومية، واستفاد منها 3000 شخص من منسوبي الجهات المنفذة بها المبادرة والزائرين لها، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 22 جهة (حكومية وقطاع خاص وجهات غير ربحية).

وفي الختام كرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة.