نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله الربيش ووكلاء الجامعة.

وأشاد سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو العهد -حفظهما الله-, من حرص واهتمام لتنمية الشباب والفتيات وتمكينهم من خلال دعم الجامعات في جميع المجالات التعليمية والبحث العلمي.

وقدم الربيش لسموه عرضاً عن الجامعة والتخصصات العلمية المتاحة للطلاب والطالبات التي تتواكب مع الاحتياج الفعلي لسوق العمل وتسهم في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق تطلعات القيادة واستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة في خدمة العلم والطلاب والطالبات.