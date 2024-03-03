نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي.

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة النقل، وتحقيق الترابط بين قطاعات النقل البري والبحري والجوي، لتسهم في رفع كفاءة النقل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية، وسعيها لتحسين خدمات النقل وتطويرها.

فيما ثمن الغامدي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية اهتمامه ومتابعته لأعمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.