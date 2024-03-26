نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جمعية البركة الخيرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم الشلالي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن إنجازات الجمعية منذ تأسيسها، كما قدم عرضاً عن مبادرة منصة “خير الشرقية” بمشاركة 93 جمعية لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بين الجمعيات وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ورفع الشلالي الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لأعمال وبرامج الجمعية.