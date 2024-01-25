نائب أمير الشرقية يطّلع على مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بديوان الإمارة، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- لتطوير البنية التحتية ورقمنة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين ليصل إليها الجميع بسهولة وفي وقت قصير.

وأوضح سمو المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية أن المشروع يهتم بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من جميع الأجهزة الحكومية؛ ويهدف لتحسين الأداء انطلاقاً من الشراكة القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، ويسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة ورفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة لهم، كما قدم خلال اللقاء عرضاً عن أمن المعلومات وجهود إدارة الأمن السيبراني.

حضر اللقاء مدير إدارة أمن المعلومات بالإمارة المهندس ذياب الربيعي، والمدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين عبدالعزيز الغامدي.