نائب أمير القصيم يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بإطلاق حملة إحسان

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور موافقته الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان في نسختها الرابعة.

وأكد سموه أن التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لرعايته الدائمة – حفظه الله – لأعمال الخير والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر الخير والعطاء، منوهاً بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من دعم واهتمام لرفع كفاءة العمل الخيري من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها وزيادة موثوقية هذه الأعمال عبر منصة إحسان.

وسأل سمو نائب أمير منطقة القصيم المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا المبارك الأمن والرخاء والازدهار.