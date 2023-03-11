نائب أمير القصيم: يوم العلم افتخار بهويتنا وتجسيد لمشاعر الولاء والحب والوفاء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العلم.

وقال سموه: ” هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا تعكس مدى عناية قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بالمناسبات التاريخية المهمة في مسيرة وطننا الحبيب”، مضيفًا أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل افتخاراً بهويتنا ورمزاً لسيادتنا وتعبيراً عن مشاعر التلاحم والحب والوفاء لراية التوحيد والعزة.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن العزيز نعمة الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.