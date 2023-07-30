نائب أمير المدينة يعزي أسرة الشهيد الجهني

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، العزاء لأسرة الشهيد الملازم الطيار محمد بن عواد الجهني، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، الذي استشهد إثر سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء مهمة تدريبية.

ونقل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة لأسرة وذوي الشهيد الجهني، سائلاً الله تعالى له المغفرة والدرجة الرفيعة في الجنة مع الأنبياء والشهداء.

وأعرب ذوو الشهيد الجهني عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مواساتهم في فقيدهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ البلاد وقيادتها.