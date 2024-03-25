نائب أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة على التبرع السخي لحملة جود المناطق

المناطق_تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تبرعهما السخيّ لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان بـ 150 مليون ريال.

وقال: “إن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- يجسد ما تحرص عليه هذه الدولة المباركة من دعم لأوجه العمل الخيري وتعزيز التكافل الاجتماعي والحرص على دعم الأسر الأشد حاجة بما يحقق الأهداف المرجوة وبما يبرز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء هذا الوطن”.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما واهتمامها الكبير بدعم أعمال الخير.