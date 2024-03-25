نائب أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ، وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار .