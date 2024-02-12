نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن أنشطة وبرامج جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة طلال بن خالد الفقير .

و استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح موجز عن رؤية وأهداف الجمعية ورسالتها بالمنطقة وبرامجها لتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتدريبية للأيتام, كما اطلع سموه على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال العام الماضي 2023م لخدمة الأيتام متضمنا صرف مبالغ تجاوزت لـ 11 مليون ريال على برنامج كفالة الايتام, و برامج كسوة الشتاء والغذاء وكسوة العيد وتوفير المستلزمات المدرسية, وتدريب 100 يتيم ويتيمة في مختلف التخصصات وتوفير التامين الصحي لـ 460 يتيم وتيمة, بالإضافة إلى تامين 175 وحدة سكنية لأسر الايتام بالتعاون مع الإسكان التنموي وغيرها من البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لـ 2537 يتيم بالمنطقة .

ونوه سمو نائب أمير منطقة تبوك بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية وتلبية احتياجات الأيتام عبر العديد من البرامج والمشروعات.

مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها الجمعية بالمنطقة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.

من جهته أعرب رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعم الجمعية، لتواصل عملها وفق رؤية متميزة لأداء واجبها الإنساني والاجتماعي تجاه الأيتام بالمنطقة.