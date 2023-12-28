نائب أمير جازان : الخطاب الملكي أكد على النهضة التنموية للمملكة وفق رؤية 2030

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى جاءت مؤكدة على النهضة التنموية الشاملة للمملكة العربية السعودية محلياً وإقليماً وعالمياً.

وقال سموه: “إن قيادة المملكة لمجمل القضايا الدولية كان برهاناً على ثقلها وقوة مكانتها التي أصبحت تتبوأها اليوم، حددت بوضوح أولوياتها التنموية ومجالاتها في وقت يشهد فيه الوطن حراكاً تنموياً شاملاً، إضافة إلى أنها جعلت الإنسان وتوفير العيش الكريم له على قمة الأولويات، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة ودعم المتواصل لكل ما فيه خير الوطن والمواطن”.

وختم سمو نائب أمير منطقة جازان تصريحه سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .