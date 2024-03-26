نائب أمير جازان يشارك الأيتام إفطارهم الجماعي السنوي

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، حفل الإفطار الجماعي السنوي للأيتام، الذي نظمته جمعية غراس لرعاية الأيتام بمنطقة جازان مساء اليوم، بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم، وذلك بقصر سمو أمير المنطقة بمدينة جيزان.

وأكد سموه أهمية مثل هذه المناسبات الموجهة لهذه الفئة الغالية على الجميع وضرورة القيام الجهات القائمة على رعايتهم بتكثيف البرامج التي تُعدّهم للمستقبل ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعنا، الذي يتقدم نحو المستقبل بثبات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بمشاركة أيتام جمعية غراس حفل الإفطار الجماعي، مبرزًا اهتمام الدولة – رعاها اللـــَّه – برعاية الأيتام، من خلال العديد من البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة، منوهًا بالدور الرائد لجمعية غراس لرعاية الأيتام بمنطقة جازان.

واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال حفل الإفطار لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية ضيف الله الحازمي عن الجمعية وما تقدمه من أعمال وخدمات للمستفيدين من خدماتها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.