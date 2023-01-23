نائب أمير جازان يطلع على الاستعدادات لانطلاق مهرجاني “عسل جازان الثامن ” والبن الخولاني السعودي”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن الاستعدادات الخاصة بتنظيم مهرجان عسل جازان الثامن بمحافظة العيدابي الذي ستنطلق فعالياته الخميس المقبل، ومهرجان البن الخولاني السعودي الذي سيقام بمحافظة الدائر بني مالك خلال شهر فبراير القادم، وتنظهما الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على التقرير الخاص بالأعمال والجهود التي تبذلها مختلف الجهات واللجان المشاركة والفعاليات السياحية والاقتصادية والثقافية المصاحبة للمهرجانين، وحجم الناتج المحلي من العسل والبن والكميات التي سيتم عرضها والإيرادات المتوقع تحقيقها.

وأكد أهمية إقامة مثل هذه المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات وبرامج زراعية وفرص استثمارية واعدة، وكل ما يسهم في زيادة الانتاج الزراعي وتهيئة بيئة خصبة وجاذبة لكافة المستفيدين من خدمات الفرع بما يحقق رفع نسبة الناتج المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعياً لمضاعفة العمل من اللجان المعنية كافة للخروج بنسخة المهرجان لهذا العام في أفضل صورة.