نائب أمير جازان يوجه بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن سقوط سقف في جامعة جازان

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وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن سقوط سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان.

وأنقذت العناية الإلهية عددا من الطالبات في صالة الانتظار في المجمع الأكاديمي للطالبات بجازان اليوم (الأربعاء)، إثر انهيار جزء من السقف العلوي بسبب تسرب مياه الأمطار داخل الأسقف.

وأوضح عدد من الطالبات أنهن شاهدن تساقط السقف وهن داخل الموقع في منظر مخيف ومروع، شاكرين الله أنه لم يسقط وهن يسرن تحته لأخذ أماكنهن في الموقع.

يذكر أن المبنى حديث الإنشاء ولم تتجاوز فترة افتتاحه العامين، إلى ذلك انتقد عدد من الطالبات وطلاب جامعة جازان عدم تعليق الدراسة على الرغم من التحذيرات من مركز الأرصاد بهطول أمطار غزيرة على المنطقة، غطت معظم الشوارع والطرقات، ما تسبب في الكثير من معاناة للطلاب والطالبات.