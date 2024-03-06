نائب أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي لأداء الخطوط الجوية السعودية ‏بالمنطقة لعام 2023م ‏

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير ‏منطقة حائل , التقرير السنوي لأداء الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لعام 2023م .‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية ‏بمنطقتَي حائل والقصيم عبدالرحمن بن صالح العيدان ورؤساء قطاعات الخطوط ‏السعودية بالمنطقة‎ .

وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية السعودية ‏وقطاعاتها وخدماتها اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ ‏على تسيير الرحلات الجوية من وإلى المنطقة‎.

من جهته، أعرب العيدان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما تجده ‏خدمات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة من مساندة ، مؤكداً حرصه ومنسوبي ‏الخطوط بالمنطقة على تقديم خدمات مُثلى للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي.‏