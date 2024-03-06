نائب أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي لأداء الخطوط الجوية السعودية ‏بالمنطقة لعام 2023م ‏

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل , التقرير السنوي لأداء الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لعام 2023م .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتَي حائل والقصيم عبدالرحمن بن صالح العيدان ورؤساء قطاعات الخطوط السعودية بالمنطقة .
وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية السعودية وقطاعاتها وخدماتها اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على تسيير الرحلات الجوية من وإلى المنطقة.
من جهته، أعرب العيدان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما تجده خدمات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة من مساندة ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الخطوط بالمنطقة على تقديم خدمات مُثلى للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي.