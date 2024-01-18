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نائب أمير حائل يستقبل أحد الفائزين بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للخيل العربية الأصيلة

18 يناير 2024 - 3:58 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، الحاصل على المركز الأول في الشوط التاسع بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للخيل العربية الأصيلة المالك والمدرب أحمد بن عبيدالله المشناء ، ومساعد المدرب البراء أحمد المشناء.

 

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ونوه سموه خلال الاستقبال بأهمية العناية بالخيل العربية الأصيلة والدعم المستمر من القيادة الحكيمة ، معرباً عن تهنئته للمشناء ، متمنياً له المزيد من التوفيق في المشاركات القادمة.

 

 

 

من جهته أعرب المشناء عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة والتشجيع المستمر لكافة المتميزين في المنطقة بمختلف المجالات.

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18 يناير 2024 - 3:58 مساءً
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