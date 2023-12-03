نائب أمير حائل يستقبل الفائز بالمركز الأول للمتسابقين السعوديين في سباق “نيوم تيتان الصحراوي للدراجات”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، الدراج عبدالكريم التميمي الحاصل على المركز الأول للمتسابقين السعوديين في سباق “نيوم تيتان الصحراوي للدراجات الجبلية ” بنسخته الثالثة، ضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي.

وهأ سموه خلال الاستقبال التميمي بحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة الرياضية، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين بمتابعة سمو وزير الرياضة، مشيداً بما حققه التميمي في هذه المسابقة ، متطلعاً إلى المزيد من الإنجازات في المشاركات القادمة.

من جهته أعرب التميمي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لجميع شباب المنطقة والمساندة لهم في جميع المجالات، مؤكداً حرصه على الاستمرار بتحقيق المراكز المتقدمة في جميع المسابقات التي يشارك فيها بعون الله.