نائب أمير مكة: رؤية 2030 حققت مؤشرات إيجابية تبشر بنمو اقتصادي مطرد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

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أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية جاء بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – للوصول لمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – نظير ما تحقق من إنجازات كبيرة وتحولات نوعية على كافة الأصعدة، ويأتي في مقدمة ذلك الزيادة التاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج إذ بلغ عددهم 13 مليوناً و 56 ألف معتمر متجاوزة مستهدف 2023 المقدر بعشرة ملايين معتمر، يضاف إلى ذلك أعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن والذين بلغ عددهم 132 ألفاً وهذا الرقم يتجاوز المستهدف البالغ 110 آلاف متطوع ومتطوعة.

ولفت الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم ومتابعة عراب الرؤية سمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – حققت مؤشرات إيجابية تبشر بنمو اقتصادي مطرد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحولت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والزراعة والسياحة والصحة والرياضة وغيرها، فكان لذلك انعكاسه الإيجابي على التنمية في منطقة مكة المكرمة ما حقق لها قفزات نوعية ساهمت في استثمار المقدرات التي تزخر بها.

وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالابتهال إلى الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار في ظل قيادة حكيمة ورؤية حالمة وشعب يسابق الزمن لتحقيق المنجزات ويعانق طموحه عنان السماء.