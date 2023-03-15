نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزي، اجتماع اللجنة، والذي تخلله مناقشة خطط الجهات وجاهزيتها لاستقبال معتمري وزوار ومصلي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة خطتها وأبرز المستحدثات والمتغيرات في عمرة 1444هـ والتي تهدف إلى تيسير استضافة المعتمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية لتكون (رحلة معتمر من فكرك إلى ذكرى)، ة

وتضمن الاجتماع استعراض استعدادت شركة مطارات جدة لموسم العمرة هـ، ويستعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبالالمعتمرين من صالة القدوم الدولي (الصالة 1) بتهيئة (46) بوابة جسور متحركة و (4) بوابات للحافلات و(72) منصة إنهاء إجراءات الجوازات و(16) سيور لاستلام الأمتعة و(28) أجهزة تفتيش جمركي و(144) موقفا للحافلات أما مجمع صالات الحج والعمرة قدوم فتم تهيئة (10) بوابات جسور متحركة و (4) بوابات للحافلات و (111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، (20) جهاز تفتيش جمركي و(10) سيور لاستلام أمتعة المسافرين (95) موقفا للحافلات، وفي الصالة الشمالية (المغادرة / القدوم) تم توفير (5) بوابات مغادرة للحافلات و (3) بوابات وصول و(42) منصة قدوم للجوازاتو(25) منصة مغادرة للجوازات و(6) أجهزة تفتيش جمركي (4) أجهزة تفتيش أمني للمسافرين و(20) موقفا للحافلات ومركز صحي داخل الصالة ومكاتب إدارية للجهات العاملة.

أما المغادرون من صالة المغادرة الدولية (الصالة 1) فتم تهيئة (46) بواية جسور متحركة و (12) بوابات لحافلات صالة المغادرة الدولية و(220) منصة إنهاء إجراءات قبول الأمتعة و(52) منصة إنهاء إجراءات الجوازات و(60) جهاز تفتيش أمني، وف مجمع صالات الحج والعمرة (10) بوابات الجسور المتحركة (4) بوابة الحافلات وتتوفر عدد (166) منصة لأنهاء إجراءات قبول الأمتعة و(111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات و(16) أجهزة تفتيش أمني، وفي المنطقة العامة بمحمع صالات الحج والعمرة تتوفر عدد (22) جلسة مكيفة للمسافرين و(123) غرفة فندقية و(95) موقفا للحافلات ومكاتب وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة له، أما منطقة قبول أمتعة المجموعات بمجمع صالات الحج والعمرة توفرعدد (19) أجهزة تفتيش أمن و(20) موقفا للشاحنات و(19) بوابات مطلة على الساحة الجوية.

فيما قدمت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج خلال اجتماع اللجنة، خطتها التنفيذية لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1444هـ، وتضمنت الخطة تشغيل عدد 11 موقفا للمركبات، تنفيذ مليون رحلة متوقعة، توفير عدد 3 آلاف حافلة، تشغيل 17 مساراً و محطة نقل.