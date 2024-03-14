نائب أمير مكة يستقبل القنصل القطري ومدير هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لدولة قطر في جدة راشد بن سعيد الخيارين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة إبراهيم السيف.

واطلع نائب أمير منطقة مكة خلال اللقاء على نشاطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة ومواكبتها لمستهدفات الرؤية الطموحة 2030 والتي تسعى لتوفير الممكنات اللازمة لضمان التميز والجودة في المنتجات والخدمات لتصبح الجودة ثقافة وطن.

وتسلم سموه التقرير السنوي للهيئة، والذي تضمن إحصائيات عن نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات السعودية والتي تصل إلى 82%، وعدد الجولات الميدانية التي نفذت مع الجهات الرقابية والمتجاوز عددها 560 جولة، وقيامها بأكثر من 350 جولة توعوية حول اللوائح والمواصفات، وتسجيل أكثر من مليون و500 ألف منج في منصة سابر، وتنظيم أكثر من 96 ورشة عمل لنظم الجودة و التميز المؤسسي للقطاع الحكومي.