نائب أمير مكة يطلع على مشروعات وبرامج قطاع الطيران المدني بالمنطقة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج يرافقه عدد من المسؤولين بالهيئة وقيادات شركة مطارات القابضة.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج ومشروعات قطاع الطيران المدني في المنطقة قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، إلى جانب تطورات العمل بمطار الملك عبد العزيز الدولي وجاهزية صالات المطار لاستقبال المسافرين.

وشملت المشروعات زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الطائف بالإضافة إلى خطة مشروع إنشاء مطار دولي جديد الذي سيتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما اشتمل العرض على الخطة الاستراتيجية لمطارات جدة ومستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطيران ومستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45% ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة وتحقيق حركة رحلات مواصلة تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.

وتناول العرض إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز خلال العام الجاري 2024م والذي بلغ 11,800 مليون مسافر في حين بلغ المتوسط اليومي لأعداد المسافرين 141.500 ألف يومياً وسجل أعلى معدل تشغيلي يومي 157.800 ألف مسافر ومن المتوقع أن يتخطى عدد المسافرين 4.9 مليون مسافر بنهاية شهر مارس الجاري.