نائب أمير مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة 53 من طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

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تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وتشريف نائب أمير منطقة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، احتفلت الجامعة اليوم الثلاثاء 24-8-1445 بتخريج الدفعة الـ (53) لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1444-1445 والبالغ عددهم (29,134) من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية ( البكالوريوس ، الماجستير، الدكتوراه ، الدبلومات ) ، بحضور سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات وأولياء أمور الخريجين والخريجات وذويهم ، بالأستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى كلمات الخريجين والخريجات نيابة عنهم الخريجة رهف بنت عبدالله الغامدي والخريج مجد بن طاهر عابد، والخريج أجواد بن طلال سمر قندي ، رحبوا خلالها براعي الحفل والحضور قائلين ” حياكم الله في يومِ تخرجنا و زَفافِنا إلى ميادينِ العمل،هذا اليومُ الذي طالما انتظرناهُ جميعا، بكم وبجهودِكم بعدَ توفيقِ اللهِ سبحانه وتعالى نلنا أسمى المراتبِ والعلوم، لنتمكن من خدمة ديننا ومليكنا ووطننا.

وخاطبوا زملائهم من الخريجين والخريجات بقولهم : ” الآن بعد أن حانت لحظةُ وداع جامعتَنا الغالية ومهدَ تميُّزِنا ومنبعَ علمِنا، ونسألُ اللهَ أن يباركَ خُطانا ويحققَ آمالنا لنكون قياداتِ المستقبل”.

عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم مع عميد كلية الطب الدكتور عمر بن إبراهيم سعادة، معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن، ثم قدم نادي التراث الشعبي بعمادة شؤون الطلاب أوبريت ” هنا المجد.

تلى ذلك، منح سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، الدرجات العلمية المستحقة كل في تخصصه بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.

ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها ” أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي هذا الصرح الشامخ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة لحفل خريجي وخريجات الدفعة 53 ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره وتشريفه الكريم، كما ويشرفني أن أرفع إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- خالص العرفان والامتنان لعطائهم اللامحدود بالعلم والمعرفة وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم والشكر موصول لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف البنيان على متابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطلعات قيادتنا الرشيدة”.

وأضاف ” خريجونا وخريجاتنا

امضوا بحفظ الله نحو طموحكم محققين رؤية وطنكم، ولنذكر مقولة سمو ولي العهد- حفظه الله-” ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت، شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله”

وقدم التهاني لكل الأمهات والآباء الذي قدموا الغالي والنفيس ليقطف أبنائكم اليوم ثمار صبر ونِتاج غرسكم فهنيئاً لكم بهم وهنيئاً لهم بكم.

بدوره ، عبّر عميد القبول والتسجيل الدكتور جمعان بن سالم الغامدي ، عن فخره واعتزازه بتشريف سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة لحفل تخريج الدفعة ( 53) ، رافعاً بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – والذين ما فتئوا يقدمون كافة سبل الدعم والاهتمام لتطوير مسيرة التعليم والرقي بتأهيل أجيال الوطن الواعدة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة ممثلة في سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى وأصحاب السعادة نواب ونائبة رئيس الجامعة ولجميع قياديي الجامعة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والفنيين والاداريين في الشطرين على جهودهم الكبيرة خدمةً لطلابنا وطالباتنا حيث تكللت جهودهم بهذا النجاح، مباركاً للخريجين والخريجات ولآبائهم وأمهاتهم هذا الإنجاز الذي سطرته أيديهم ، ويشاركوا بسواعدهم في بناء ونهضة وطننا المعطاء، والمساهمة بفعالية في التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة.

وفي نهاية الحفل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز هدية تذكارية من رئيس الجامعة بهذه المناسبة.