نائب أمير منطقة الجوف يدشّن الحملة الرّمضانية “تراحم له أثر”

المناطق_واس

نيابة عن صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشّن صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، حملة “تراحمنا له أثر” التي تنفّذها اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم إلكترونياً بمكتب سموه بحضور رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد يرافقه المدير التنفيذي للجنة عادل الفالح.

واستمع سموّه إلى شرح من الدكتور الحميد، عن أهداف الحملة التي تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء، لتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرّعاية الأساسيّة لهم، والمتجر الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة مساعدًا سريعًا لإيصال التبرعات إلى الأهداف الإنسانية المنشودة.

وحثّ سموّه بهذه المناسبة، جميع أفراد المجتمع، في التفاعل مع الحملة تحقيقاً للدور المجتمعي ولمّ الشمل، في ظل الدّعم والاهتمام من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، لخدمة أبناء الوطن في شتّى المجالات.

فيما ثمّن الحميد دعم ومتابعة سموّ أمير المنطقة وسموّ نائبه لأعمال اللجنة بالمنطقة.