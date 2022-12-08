نائب أمير منطقة الرياض: نتائج الميزانية أكدت السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام بالغ لتحقيق اقتصاد مزدهر واستدامة مالية

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رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ “2023م”.

وقال سموه :” إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية وتحقيق فائض بلغ 16 مليار ريال رغم ما يواجه العالم من مشكلات اقتصادية أكد على فاعلية الإدارة والسياسة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وما توليه من اهتمام بالغ لتحقيق اقتصاد مزدهر واستدامة مالية، الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل”.

وأشار سموه إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف سموه ” لقد حملت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأكيد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ودعم التنوع الاقتصادي وتذليل العقبات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز برامج جودة الحياة للمواطنين الذي أكد سموه أنه أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، وأيضاً مواصلة الجهود في تعزيز الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم، مشيراً إلى ما تضمنته كلمة سمو ولي العهد من تأكيد الدور الريادي للملكة على استقرار الاقتصاد العالمي ودعم سلاسل الإمداد العالمية والسعي لاستقرار أسواق الطاقة.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.