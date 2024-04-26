نائب أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة 2030

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحقق من نجاحات وإنجازات متتالية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تعكس الخطى الواثقة والحثيثة التي تسير بها هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحقق من نجاحات وإنجازات متتالية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تعكس الخطى الواثقة والحثيثة التي تسير بها هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تبرهن في عامها الثامن على التوالي على الطموحات والعزيمة الصادقة نحو نمو وازدهار ونهضة ورخاء الوطن والمواطن.

وقال سموه: إن رؤية المملكة 2030 في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد – حفظهما الله – تمثل مرحلة مهمة في رحلة هذه الدولة المباركة نحو مستقبلٍ مشرق يحفل بالفرص الوافرة لشباب المملكة الطموح والمبدع.

وأضاف سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن أن ما حمله التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 يعكس النماء في شتى مجالات وبرامج الرؤية، والتي تجاوزت مستهدفاتها، في تحقيق العديد من المنجزات والتطور والنماء على كافة الأصعدة.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.