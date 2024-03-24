نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور عبدالفتاح بن سعيد القحطاني، والمدير التنفيذي المكلف لفرع الجمعية بالرياض نواف الحاتم.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن أهداف الجمعية ودورها في تطوير وتنمية الفكر العلمي للممارسين الصحيين في هذا المجال، وتعزيز مفهوم العلاج الطبيعي الذي يدعم الوقاية من الأمراض المعاصرة وتقليل المضاعفات الناتجة عن الأمراض المزمنة.

كما اطلع سموه على أعمال ومبادرات الجمعية التي تقدمها في المنطقة، ودورها في تعزيز العمل التطوعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.