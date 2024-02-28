نائب أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء محمد بن ناصر القريني، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سالم بن مطلق القريني، ومساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن اللواء محمد بن خالد الميموني، بمناسبة تقلد عدد منهم رتبهم الجديدة.

وهنأهم سموه بالثقة الغالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم الجديدة.

بدورهم، ثمنوا لسمو نائب أمير منطقة الرياض دعمه وتوجيهه المستمرين.