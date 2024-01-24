نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشّن معرض “كفاءة تقنية 2024”

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، معرض التوظيف التقني الافتراضي “كفاءة تقنية 2024” الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة 125 شركة.

ويستهدف المعرض الذي يوفّر سبعة آلاف فرصة عمل لخريجي كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف التخصصات، كما يتضمن عقد 6 ورش عمل تطويرية وتأهيلية للباحثين عن عمل، كما أتاح المعرض للخريجين إمكانية تسجيل بياناتهم وتقديم طلباتهم للاستفادة من العروض الوظيفية التي توفرها الشركات وجهات التوظيف، إضافة إلى خدمة طلب الدعم الفني، وحضور ورش العمل، وإجراء المقابلات الشخصية – عن بعد – عبر الموقع الإلكتروني kafaahtech.vfairs.com المخصّص للفعالية.

وشهد المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركات والجهات المشاركة، وكذلك إبرام العديد من عقود التوظيف للخريجين والتحاقهم بسوق العمل.

وكان حفل التدشين قد تضمّن عرضاً مرئياً استعرض أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المتدربين خلال مسيرتهم التعليمية والتدريبية، وجهودها في تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لهم عبر تنظيم معارض التوظيف، ودعم التواصل مع الشركات وقطاعات الأعمال المناسبة لمؤهلاتهم.