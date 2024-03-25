نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع الشكر للقيادة على التبرع السخي لحملة جود المناطق

المناطق_ المدينة المنورة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – على تبرعهما السخي بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق.

وأكد سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة أن دعم القيادة لمنصة جود الإسكان،‬ يعزز قيم البذل والتكافل الاجتماعي في المملكة ويرفع مستوى المساهمة المجتمعية في دعم الأعمال الخيرية، ويؤصل ثقافة المبادرة والتعاون بين الأفراد لتوفير السكن المناسب للأسر الأشد حاجة مما يسهم في توفير الحياة الكريمة للمستحقين.

وسأل سموه، العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزل لهما المثوبة على دعمهما واهتمامها الكبير بأعمال الخير ، ويديم على هذا الوطن الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.