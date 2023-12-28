نائب أمير منطقة تبوك : الخطاب الملكي خارطة طريق لمنهج عملٍ ثابت ورؤية طموحة لقيادة حكيمة

المناطق- تبوك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أن الخطاب الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى :” يّعد بمثابة خارطة طريق لمنهج عملٍ ثابت، ورؤية طموحة لقيادة حكيمة – أيدها الله – .

وقال سموه:” إن الخطاب الملكي قد جاء تأكيداً على مضي المملكة قدماً في تحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها”.

وما واكب ذلك من مشاريع كُبرى وإنجازات غير مسبوقة،وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

مضيفاً سموه بأن الخطاب الملكي جسد الدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة وثقلها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة .

وفي الختام سأل سموه -الله عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.