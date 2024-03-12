نائب أمير منطقة تبوك يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك , شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله – بمناسبة ‏صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في ‏نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) ابتداءً من ‏يوم الجمعة المقبل , وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال : إن هذه الموافقة الملكية الكريمة تأتي ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعمهما المستمر للعمل الخيري والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر الخير والعطاء، من خلال إطلاق هذه الحملة وتسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها وزيادة موثوقية هذه الأعمال عبر منصة إحسان.

ونوه سموه بما تجده منصة احسان للعمل الخيري من رعاية وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار تطوير العمل في القطاع غير الربحي في المملكة بما يتواكب مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.

وسأل سمو نائب أمير منطقة تبوك المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا المبارك الأمن والرخاء والازدهار.