نائب أمير منطقة تبوك يشارك أبناءه الأيتام إفطارهم

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك مساء اليوم، عددا من الأيتام بالمنطقة ، مأدبة الإفطار الرمضانية ، والذي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالشراكة مع شركة نبني المحدودة بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم، وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك .

وبارك سموه لأبنائه الأيتام حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مُنوِّهاً بما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً سموه عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع أبنائه الأيتام.

فيما عبَّرَ الأيتام عن شكرهم وأمتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على مشاركاتهم الدائمة لهم في جميع مناسباتهم .