نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي تحققت للرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وقال سمو نائب أمير منطقة جازان : ” لقد سارت رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم وإشراف مباشر من عرّاب الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لتحقيق مستهدفاتها الرامية لرسم مستقبل مزدهر ومشرق من خلال ما تتضمنه من ركائز ومحاور تسعى نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر و وطن طموح”.

واضاف سموه : ” وجاءت النتائج التي كشف عنها التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، لتؤكد أن رؤية المملكة تسير في مسارها الصحيح، حيث قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، حقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024/ 2025، وهو ما يؤكد الاهتمام والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة – ادامها الله – ، بكل ما يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة لبناء مستقبل الأجيال في وطننا العزيز وتحسين جودة الحياة، في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية”.

واردف سموه يقول :” لقد شهدت وتشهد منطقة جازان مشروعات تنموية واسترتيجيةً عملاقة سوا المنفذة منها أو التي تحت التنفيذ، ومنها مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ومينائها الدولي ومدينة جازان الاقتصادية الخاصة، والطريق الدولي “جازان جدة” واطلاق المكتب الاستراتيجي بمنطقة جازان، وغيرها من المشروعات السياحية والاقتصادية والثقافية التي تأتي ضمن مشروعات رؤية المملكة ٢٠٣٠”.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ضل قيادته الرشيدة.